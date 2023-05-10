U17 Kız Milli Takımı'nın genç oyuncularının hedefi A Milli Takım

U17 Kız Milli Takımı'nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı hazırlık kampı sona erdi. 2007-2008 doğumlu oyuncuların katıldığı kampta teknik, taktik ve atletik performansa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

U17 Kız Milli Takımı'nın kaptanı Ecemnur Öztürk ve Mevlüde Melek Okuyan'ın hedefi A Milli Takım formasını terletmek. İki futbolcunun hedefleri arasında yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek de var. Ecemnur İspanya'da, Mevlüde Okuyan ise Fransa'da boy göstermek istiyor. İki genç futbolcu; hedefleri, futbola başlama hikayeleri, Türkiye'deki kadın futbolu ve idolleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Futbola orta okulda görev yaptığı okul takımında başladığını belirten Ecemnur Öztürk, "Ben Dudulluspor'da forma giyiyorum. Aynı zamanda U17 Kız Milli Takımı'nda da görev yapıyorum. Ayrıca takım kaptanlığını üstleniyorum. Ortaokuldayken bir okul takımımız vardı. Orada oynadığımız bir maçı Dudulluspor'un teknik direktörü izlemeye gelmişti. Beni o maçta izleyip, beğendiler. Benim hikayem de orada başladı aslında" diye konuştu.

Ebru Topçu ve Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'yı kendisine örnek aldığını ifade eden Ecemnur Öztürk, "Türkiye'de kadın futbolu daha iyi olabilir. Ancak şu anda bulunduğumuz ortam da çok iyi. Daha çok gelişmesini istiyor ve bekliyoruz. Öncelikle A Milli Takım formasını terletmek istiyorum. Daha sonra da yurt dışında ülkemi temsil etmek isterim. Özellikle İspanya Ligi'nde forma giymek istiyorum. Her mevkii de kendime idol olarak gördüğüm bir futbolcu var. Ancak özellikle iki ismi sizlere söyleyebilirim. Kadınlarda Ebru Topçu. Erkek futbolunda ise Khvicha Kvaratskhelia" şeklinde konuştu.

Mevlüde Melek Okuyan, okuldaki Beden Eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle Hatayspor'a transfer oldu. Futbola burada başlayan genç futbolcu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başladı.

A Milli Takım'da forma giymek ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek gibi hedefleri olduğunu ifade eden Mevlüde Melek Okuyan, "2008 doğumluyum. Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldum. Futbola okul takımında başladım. Beden eğitimi öğretmenim Hatayspor'un teknik direktörüne söyledi. Sonrasında da Hatayspor'a transfer oldum. A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Ayrıca yurt dışında da forma giymek çok güzel olur. Önceliğim idolüm olan Messi'nin de forma giydiği Paris Saint Germain. İdollerim ise Fenerbahçe forması giyen Fatma Kara ve Lionel Messi" dedi.

Yurt dışında kadın futbolunun daha ileride olduğunu ifade eden milli futbolcu, Türkiye'de de kadın futbolunun gelişmesi için herkesin elinden geleni yaparak emek verdiğini söyledi.