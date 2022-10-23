17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri birinci tur ikinci maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.



Slovenya'da yapılan birinci turdaki ilk müsabakasında Almanya'ya 9-1 yenilen genç milliler, 5. Grup'taki ikinci mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.



Ay-yıldızlı takım, 15. dakikada Tuana Şentürk ile fileleri havalandırarak 1-0 öne geçmesine rağmen 30. dakikada Nadja Uvalin, 40. dakikada Andjela Markovic ve 70. dakikada Teodora Vasic'in gollerine engel olmadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçını 25 Ekim'de Slovenya ile yapacak. Grubunu ilk 3'te bitiren takımlar ikinci turda yoluna devam edecek. Grup sonuncusu ise B Ligi'ne düşecek.





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