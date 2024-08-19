17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland'ı 3-0 mağlup etti.



Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen turnuvada B Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü maçında Tayland ile karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 25-23, 27-25 ve 25-13'lük setler sonucunda 3-0 galip ayrıldı.



Milliler, bu sonuçla B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, son 16 turunda D Grubu'nu üçüncü basamakta bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.





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