U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Taylandı mağlup etti

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Tayland'ı 3-0 yenerek grubu 2. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Taylandı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 22:22
 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen turnuvada B Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü maçında Tayland ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 25-23, 27-25 ve 25-13'lük setler sonucunda 3-0 galip ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, son 16 turunda D Grubu'nu üçüncü basamakta bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery