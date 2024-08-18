Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ekvador'u 3-0 yendi.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Ekvador ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.
Millilerin grubunda, Ekvador'un yanı sıra Tayland ve Çin yer alıyor.
Türkiye, ikinci maçında pazar günü Çin ile karşılaşacak
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Ekvador ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.
Millilerin grubunda, Ekvador'un yanı sıra Tayland ve Çin yer alıyor.
Türkiye, ikinci maçında pazar günü Çin ile karşılaşacak
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