U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında kazandı

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ekvador'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 01:48
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 01:51
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ekvador'u 3-0 yendi.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Ekvador ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.

Millilerin grubunda, Ekvador'un yanı sıra Tayland ve Çin yer alıyor.

Türkiye, ikinci maçında pazar günü Çin ile karşılaşacak

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery