U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finalde yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finalde yenildi
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23 Ağustos 2024 13:13
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya 3-1 yenildi.

Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, çeyrek finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 21-25, 25-15, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milliler, 5-8'lik klasman maçları oynayacak.

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