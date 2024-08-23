Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya 3-1 yenildi.
Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, çeyrek finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 21-25, 25-15, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.
Milliler, 5-8'lik klasman maçları oynayacak.
Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, çeyrek finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 21-25, 25-15, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.
Milliler, 5-8'lik klasman maçları oynayacak.
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