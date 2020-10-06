U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.
Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi Karadağ ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.
Türkiye, yarı finalde 8 Ekim Perşembe günü TSİ 17.30'da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi Karadağ ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.
Türkiye, yarı finalde 8 Ekim Perşembe günü TSİ 17.30'da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.