U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı yendik

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Slovenya'yı 3-2 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ikinci maçında Slovenya ile karşılaştı.



Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Milliler, 16-25, 25-21, 21-25, 25-15 ve 15-5'lik setlerin ardından rakibini 3-2 yenerek grubunda çıktığı ikinci maçı da kazandı.



Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.



