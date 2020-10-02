U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı yendik

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Slovenya'yı 3-2 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ikinci maçında Slovenya ile karşılaştı.
Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Milliler, 16-25, 25-21, 21-25, 25-15 ve 15-5'lik setlerin ardından rakibini 3-2 yenerek grubunda çıktığı ikinci maçı da kazandı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ikinci maçında Slovenya ile karşılaştı.
Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Milliler, 16-25, 25-21, 21-25, 25-15 ve 15-5'lik setlerin ardından rakibini 3-2 yenerek grubunda çıktığı ikinci maçı da kazandı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.