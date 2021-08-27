U16 Millilerimiz Makedonya'yı mağlup etti

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U16 Millilerimiz Makedonya'yı mağlup etti
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27 Ağustos 2021 01:00
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, 35. dakikada Rıdvan Tekkeşin ve 54. dakikada Emirhan Arkutcu attı.

Ay-yıldızlı takım, 24 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile golsüz berabere kalmıştı.


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