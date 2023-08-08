U16 Milli Takımımız Karadağ'a mağlup oldu

Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a 79-71 yenildi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Karadağ 13-11 önde tamamlasa da Türkiye soyunma odasına 34-29 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 56-52 galip bitiren Karadağ, mücadeleden 79-71 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye bu sonuçla A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Milli takım son 16 turunda 9 Ağustos Çarşamba günü B Grubu'nun birincisi Litvanya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Karadağ 13-11 önde tamamlasa da Türkiye soyunma odasına 34-29 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 56-52 galip bitiren Karadağ, mücadeleden 79-71 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye bu sonuçla A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Milli takım son 16 turunda 9 Ağustos Çarşamba günü B Grubu'nun birincisi Litvanya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.