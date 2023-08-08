U16 Milli Takımımız Karadağ'a mağlup oldu

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, üçüncü maçında karşılaştığı Karadağ'a 79-71'lik skorla mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U16 Milli Takımımız Karadağ'a mağlup oldu
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08 Ağustos 2023 01:06
Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a 79-71 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Karadağ 13-11 önde tamamlasa da Türkiye soyunma odasına 34-29 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 56-52 galip bitiren Karadağ, mücadeleden 79-71 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye bu sonuçla A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Milli takım son 16 turunda 9 Ağustos Çarşamba günü B Grubu'nun birincisi Litvanya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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