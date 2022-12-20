U16 Milli Takımı, İngiltere'ye diş geçiremedi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İngiltere'ye 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Futbol Federasyonunun Birmingham'da bulunan St. George's Park tesislerinde oynanan maçta İngiltere'nin gollerini Shumaira Mheuka, Chriss Rigg ve Divine Mukasa kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, 22 Aralık Perşembe günü İngiltere ile bir özel maç daha oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Futbol Federasyonunun Birmingham'da bulunan St. George's Park tesislerinde oynanan maçta İngiltere'nin gollerini Shumaira Mheuka, Chriss Rigg ve Divine Mukasa kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, 22 Aralık Perşembe günü İngiltere ile bir özel maç daha oynayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ