U16 Milli Takımı, İngiltere'ye diş geçiremedi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye karşı oynanan hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U16 Milli Takımı, İngiltere'ye diş geçiremedi
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20 Aralık 2022 21:53
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İngiltere'ye 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Futbol Federasyonunun Birmingham'da bulunan St. George's Park tesislerinde oynanan maçta İngiltere'nin gollerini Shumaira Mheuka, Chriss Rigg ve Divine Mukasa kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, 22 Aralık Perşembe günü İngiltere ile bir özel maç daha oynayacak.

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