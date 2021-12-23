U16 Milli Takım, İngiltere'ye kaybetti

Hazırlık karşılaşmasında 16 Yaş Altı Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U16 Milli Takım, İngiltere'ye kaybetti
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22 Aralık 2021 20:24
16 Yaş Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda İngiltere'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, St. George's Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takımın 42. dakikada Yusuf Can Calayır'ın golüyle 1-0 önde tamamladığı belirtildi.

İkinci yarıda Harrison Parker, Michael Golding ve Jimmy Jay Morgan'la goller bulan İngiltere'nin sahadan 3-1 galip ayrıldığı aktarıldı.

Milli takım hafta başında İngiltere'yle oynadığı diğer hazırlık maçını da 2-1 kaybetmişti.


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