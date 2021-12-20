U16 Milli Takım, iki golle kaybetti

İngiltere ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen 16 Yaş Altı Milli Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
U16 Milli Takım, iki golle kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 21:53
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada 9. dakikada Tyler Dibling'in golüyle 1-0 geriye düşen milli takım, 34. dakikada Yusuf Can Calayır'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. 38. dakikada Tyrique George'un golüne engel olamayan Türkiye, maçın ilk yarısını 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda gol bulamayan 16 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

16 Yaş Altı Milli Takımı, 22 Aralık Çarşamba günü İngiltere ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.