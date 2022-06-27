U16 Milli Takım'dan farklı prova

Hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen U16 Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U16 Milli Takım'dan farklı prova
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27 Haziran 2022 22:37
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rustavi şehrindeki Gürcistan Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 46. dakikada Berk Kızıldemir, 62 ve 83. dakikalarda Emre Gökay kaydetti.

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