U16 Milli Takım'da İngiltere mesaisi başladı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 20 ve 22 Aralık tarihlerinde İngiltere ile deplasmanda oynayacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.



18 Aralık Pazar gününe kadar Riva'da çalışmalarına devam edecek milliler, daha sonra İngiltere'ye gidecek.



Millilere performans testi



16 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularına fiziksel performans testleri uygulandı.



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Şahin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen testlerde genç oyunculara sıçrama, çıkış sürati, maksimal sürat, yaralanma risk analizi, baskın dönüş, çeviklik, patlayıcı kuvvet, elastik kuvvet, ayak yere temas testi, üst ekstremitenin sıçramaya etkisi, ayak çabukluğu ve reaksiyon, stabilizasyon, mobilite ve hareket paterni analizleri ile dinamik denge testleri yapıldı.



Futbolcuların eksiklikleri ve özelliklerine göre oluşturulan raporlar ile çalışmalar planlanarak, hem yaralanma riskinin azaltılması hem de performans artışının sağlanması hedefleniyor.





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