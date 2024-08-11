U16 milli futbol takımı, dörtlü turnuvada şampiyon oldu

U16 Milli Takım, Letonya'daki dörtlü turnuvanın finalinde Estonya'yı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U16 milli futbol takımı, dörtlü turnuvada şampiyon oldu
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11 Ağustos 2024 16:21
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'da düzenlenen dörtlü turnuvanın finalinde Estonya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Organizasyondaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya üstünlük kuran Türkiye, Litvanya'yı mağlup eden Estonya ile finalde karşı karşıya geldi.

Genç milliler, Letonya'nın başkenti Riga'daki J. Skredela Stadı'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Şen'in 14. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

 
 
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