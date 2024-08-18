Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna'yı 84-44 mağlup etti.



Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 49-27 önde bitirdi.



İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 84-44 galip ayrıldı.



Milliler, gruptaki üçüncü maçında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Slovakya ile karşılaşacak.



Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:



Çekya: 61 - Hollanda: 35



Portekiz: 76 - Romanya: 87



Estonya: 51 - Büyük Britanya: 77



Kosova: 36 - Slovakya: 84



İsviçre: 48 - Danimarka: 91



Litvanya: 77 - İzlanda: 51



Lüksemburg: 49 - Bulgaristan: 82





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