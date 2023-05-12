U16 Gelişim Ligi'nde 3'üncü Galatasaray

U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 3'üncü oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
U16 Gelişim Ligi'nde 3'üncü Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 20:04
U16 Gelişim Ligi 3'üncülük maçında Kayserispor ile Galatasaray, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 66'ncı dakikada Arda Doğan Koyunoğlu ve 80+3'üncü dakikada Çağrı Hakan Balta'nın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, bu sonuçla U16 Gelişim Ligi'ni 3'üncü sırada tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery