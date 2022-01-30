U16 A Ligi'nde kazanan Anadolu Efes

U16 A Ligi dokuzuncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı mücadeleden 77-64 galibiyet ile ayrıldı.
Anadolu Efes'te istatistikler şu şekilde
Batuhan İşler 6 sayı, 5 ribaunt, 6 asist.
Yaman Alişan 7 sayı, 5 ribaunt.
Arda Görücü 6 sayı, 2 ribaunt.
Deniz Gökpınar 7 sayı, 4 ribaunt, 6 asist.
Yağız Uraslı 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asist.
Salih Altuntaş 20 sayı, 16 ribaunt.
Emin Kara 4 sayı, 9 ribaunt.
Kaan Onat 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist.
Cemal Cindoruk 9 sayı, 5 ribaunt.
Anadolu Efes'te istatistikler şu şekilde
Batuhan İşler 6 sayı, 5 ribaunt, 6 asist.
Yaman Alişan 7 sayı, 5 ribaunt.
Arda Görücü 6 sayı, 2 ribaunt.
Deniz Gökpınar 7 sayı, 4 ribaunt, 6 asist.
Yağız Uraslı 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asist.
Salih Altuntaş 20 sayı, 16 ribaunt.
Emin Kara 4 sayı, 9 ribaunt.
Kaan Onat 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist.
Cemal Cindoruk 9 sayı, 5 ribaunt.