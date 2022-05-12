U14 Milli Takım, Hollanda'ya kaybetti

Özel maçta Hollanda ile karşı karşıya gelen U14 Milli Takımı, sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U14 Milli Takım, Hollanda'ya kaybetti
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12 Mayıs 2022 21:42
14 Yaş Altı Milli Futbol Milli Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı özel maçı 3-1 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zwolle'de OWIOS Oldebroek'de oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 25. dakikada Ahmet Çobanoğlu atarken, Hollanda'nın gollerini 17. dakikada Rayan Zekri, 31. dakikada Kelvin Neijenhuis ve 79. dakikada Emre Ünüvar kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda ile önceki gün oynadığı özel maçı da 5-4 yitirmişti.

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