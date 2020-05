Union: "Dwyane, beni eski maçlarını izlemeye zorluyor"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in eşi Gabrielle Union, Dwyane'in koronavirüs karantinasında kendisini eski maçlarını izlemeye zorladığını anlattı.



Emekliliğinin ilk yılında bulunan Wade, koronavirus pandemisinin ortasında evde kalırken, zafer günlerini yeniden hatırlamaya da biraz zaman ayırıyor.



Wade'in eşi Union, Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'unda, eşinin eski maçları izlemek için çok fazla zaman harcadığını söyledi ve kendisini, beraber izlemek için zorladığını da açıkladı:



"The Last Dance, eski maçlar, kendi maçları, nasıl bittiklerini bilmiyormuş gibi izliyor. 2006 finallerini izledik ve açıkçası yıllar önce izlemiştim ama hiç onunla izlememiştim. Kendisi maçı izlerken 'Ooo iyi hareket D-Wade' falan diye tweet atıyordu. Ama sonra izlemeye başladım ve nasıl bittiğini bilmiyordum. Ve maçın sonunda iki serbest atışı kaçırdı ve gecenin geri kalanında onunla konuşmak istemedim."



Wade artık gecelerini parkede geçirmemesine rağmen, bu yıl oyuna yakın kalmış ve TNT'nin "Inside The NBA" programı için sık sık yorumcu olarak hizmet etmişti.