UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında U-21 Milli Takımımız Ümraniye Stadyumu'nda konuk ettiği San Marino'yu 5-0 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.



U-21 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan, 81, 83 ve 87. dakikalarda ise Erencan Yardımcı kaydetti.



Grupta ilk puanlarını alan U-21 Milli Takımımız 3 puana yükselriken, San Marino ise puansız olarak yoluna devam etti.



U-21 Milli Takımımız bir sonraki karşılaşmasında Letonya deplasmanına giderken, San Marino ise sahasında İtalya'yı konuk edecek.



