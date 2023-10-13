U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı

UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri maçına Türkiye U-21 evinde konuk ettiği San Marino'yu mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı
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13 Ekim 2023 21:37
UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında U-21 Milli Takımımız Ümraniye Stadyumu'nda konuk ettiği San Marino'yu 5-0 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

U-21 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan, 81, 83 ve 87. dakikalarda ise Erencan Yardımcı kaydetti.

Grupta ilk puanlarını alan U-21 Milli Takımımız 3 puana yükselriken, San Marino ise puansız olarak yoluna devam etti.

U-21 Milli Takımımız bir sonraki karşılaşmasında Letonya deplasmanına giderken, San Marino ise sahasında İtalya'yı konuk edecek.

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