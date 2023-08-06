U-20 Türkiye Kadın Basketbol Takımı 8. oldu

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye, İsrail'e 81-57 mağlup oldu ve turnuvayı 8. sırada noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U-20 Türkiye Kadın Basketbol Takımı 8. oldu
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06 Ağustos 2023 18:41
20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında İsrail'e 81-57 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyonda, klasman maçında İsrail'le karşılaştı.

İlk yarıyı 36-32 geride kapatan milli takım, maçı da 81-57'lik skorla kaybetti.

Türkiye, bu sonuçla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

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