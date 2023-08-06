U-20 Türkiye Kadın Basketbol Takımı 8. oldu

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında İsrail'e 81-57 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyonda, klasman maçında İsrail'le karşılaştı.
İlk yarıyı 36-32 geride kapatan milli takım, maçı da 81-57'lik skorla kaybetti.
Türkiye, bu sonuçla organizasyonu 8. sırada tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyonda, klasman maçında İsrail'le karşılaştı.
İlk yarıyı 36-32 geride kapatan milli takım, maçı da 81-57'lik skorla kaybetti.
Türkiye, bu sonuçla organizasyonu 8. sırada tamamladı.