U-19 maçında hükmen yenilgi krizi!

Galatasaray ile Giresunspor arasındaki U19 maçında hükmen yenilgi krizi yaşandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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U-19 maçında hükmen yenilgi krizi!
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09 Ocak 2022 11:01
Koronavirüs talimatında güncellemeye giden ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket etmeye çalışan Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika talimat değişikliği, az daha Giresunspor U19 Takımı'nın hükmen yenilgisine neden oluyordu.

Ancak son dakikada "hatırlatma dozu"nu olan Karadeniz ekibinin gençleri, iki saat sonra bile olsa maça çıktı, ancak 4-0 mağlup oldu.

İkişer aşıları bulunan yeşil-beyazlılar, Florya'da Galatasaray'ın gençlerine rakip olacaktı. TFF, korona tedbirleri kapsamında ya üçüncü aşı ya da üç gün öncesinden PCR testi şartı koşmuştu. Ancak kulüplere bu tebligat 8 Ocak'ta yapıldığı için Giresunspor'un test yaptırma şansı yoktu.

Bu nedenle çare aşı oldu. 13.00'te sahaya çıkması gereken takım, acele olarak hastaneye gitti ve hatırlatma dozu olarak üçüncü aşılarını oldu. Bu sayede sahaya çıkabilen Giresunspor'un Galatasaray ile mücadelesi 15.00'te başladı.

Sarı-kırmızılılar, rakiplerini 4-0 mağlup ederken, goller Zeki Mert Saki (2), Hamza Yiğit Akman ve Ahmet Jafeli'den geldi.


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