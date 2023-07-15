U-19 Erkek Voleybol Takımı üçüncü oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası, Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Türkiye, Balkan üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-19 Erkek Voleybol Takımı üçüncü oldu
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15 Temmuz 2023 22:04
Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Başkent Tiran'da gerçekleşen organizasyonda milli takım üçüncülük maçında Romanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-17, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

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