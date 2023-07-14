U-19 Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda, Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'a mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-19 Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu
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14 Temmuz 2023 21:57
Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Bulgaristan'a 25-18, 25-22, 19-25, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 yenildiği belirtildi.

Milli takımın üçüncülük maçına 15 Haziran Cumartesi (TSİ) 19.00'da çıkacağı belirtildi.

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