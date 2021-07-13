U-19'da şampiyon Trabzonspor!

19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Trabzonspor, finalde karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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U-19'da şampiyon Trabzonspor!
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13 Temmuz 2021 22:58
Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.


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