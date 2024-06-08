U-18 Milli Takımı, Norveç'e mağlup oldu

Sabri Sarıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı U-18 Milli Takımı, Norveç'e 4-3 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U-18 Milli Takımı, Norveç'e mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2024 00:24
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Norveç'e 4-3 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Kotoriba'da oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Kadir Subaşı, Muhammed Sinan Kaya ve Recep Yalın Dilek kaydetti. Norveç'in gollerini ise William Osnes-Ringen, William Strand Kvale, Troy Engseth Nyhammer ve Julian Gonstad attı.

Milli takım, turnuvadaki son maçını 10 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile oynayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery