U-18 Milli Takımı, Norveç'e mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Norveç'e 4-3 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Kotoriba'da oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Kadir Subaşı, Muhammed Sinan Kaya ve Recep Yalın Dilek kaydetti. Norveç'in gollerini ise William Osnes-Ringen, William Strand Kvale, Troy Engseth Nyhammer ve Julian Gonstad attı.
Milli takım, turnuvadaki son maçını 10 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Kotoriba'da oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Kadir Subaşı, Muhammed Sinan Kaya ve Recep Yalın Dilek kaydetti. Norveç'in gollerini ise William Osnes-Ringen, William Strand Kvale, Troy Engseth Nyhammer ve Julian Gonstad attı.
Milli takım, turnuvadaki son maçını 10 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile oynayacak.
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