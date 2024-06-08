U-18 Milli Takımı, Norveç'e mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Norveç'e 4-3 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Kotoriba'da oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Kadir Subaşı, Muhammed Sinan Kaya ve Recep Yalın Dilek kaydetti. Norveç'in gollerini ise William Osnes-Ringen, William Strand Kvale, Troy Engseth Nyhammer ve Julian Gonstad attı.



Milli takım, turnuvadaki son maçını 10 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile oynayacak.





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