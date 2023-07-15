U-17 Kadınlar Voleybolda net galibiyet

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Almanya'yı 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, dördüncü maçında Almanya ile Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.



Milli takım rakibini 25-23, 25-20, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti.



