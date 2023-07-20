U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan galibiyet

Voleybol 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan galibiyet
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20 Temmuz 2023 17:37
Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.

Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Avusturya'yı 25-23, 19-25, 16-25, 25-23, 15-10 set sonuçlarıyla 3-2 yendi.

İlk 2 maçını kazanan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında Estonya ile karşılaşacak.

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