U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan galibiyet

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.
Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Avusturya'yı 25-23, 19-25, 16-25, 25-23, 15-10 set sonuçlarıyla 3-2 yendi.
İlk 2 maçını kazanan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında Estonya ile karşılaşacak.
Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Avusturya'yı 25-23, 19-25, 16-25, 25-23, 15-10 set sonuçlarıyla 3-2 yendi.
İlk 2 maçını kazanan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında Estonya ile karşılaşacak.