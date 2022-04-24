Tyson Fury, White'ı 6 raundda nakavt etti

WBC Ağır siklet şampiyonu Tyson Fury, geçici şampiyon Dillian White'ı tarihi performansıyla yenerek kemerini korudu.



Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, ünvanını korumak için vatandaşı Dillian White ile karşı karşıya geldi. Fury, 6 raundda White'ı nakavt ederek ağır siklet kemerini korumayı başardı.



Bilindiği gibi Tyson Fury, bu karşılaşmaya çıkmadan önce profesyonel kariyerinin son müsabakasında yer alacağını duyurmuştu.



Büyük Britanyalı boksör Fury, kariyeri boyunca çıktığı 33 maçta 32 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.





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