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Tyronn Lue, Rockets'ın başına geçebilir mi?

The Athletic'den Joe Vardon'a göre, Mike D'Antoni'nin takımla yollarını ayırması durumunda Tyronn Lue, Houston Rockets'ı devralmaya aday olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Joe Vardon'a göre, Mike D'Antoni'nin takımla yollarını ayırması durumunda Tyronn Lue, Houston Rockets'ı devralmaya aday olabilir.

D'Antoni, 2020 playofflarının sonuna kadar Rockets ile sözleşme altında ve Vardon ise şu raporu bildirdi:

"Kaynaklar, şu anda boş pozisyonu olmayan dördüncü bir hedefin - James Harden ve Russell Westbrook'un oynadığı ve Mike D'Antoni'nin hala koç olduğu Houston Rockets'ın - D'Antoni ile yolları ayrılması halinde Lue için bir hedef haline gelebileceğini söylüyor."

Lue, Cleveland Cavaliers'de bulunduğu dönemde, normal sezonda 128-83 serisi yakalamış ve takımın 2016 NBA şampiyonluğunda görev almıştı.


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