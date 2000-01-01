Tyronn Lue, Rockets koçluğu için "ciddi bir aday"!

The Athletic'den Kelly Iko'ya göre, LA Clippers'ın yardımcı antrenörü Tyronn Lue, Houston Rockets'ın başantrenörlük pozisyonu için "ciddi bir aday".



Mike D'Antoni'nin dört yıllık sözleşmesinin sona ermesinden sonra Rockets, yeni bir başantrenör arayışında. Deneyimli koç, takımla yeniden sözleşme imzalamamaya karar vermişti.



Iko, en son makalesinde, Lue'nun adaylığıyla ilgili durumu ve süperstar oyuncularla olan önceki deneyimlerinin Houston için nasıl yararlı olabileceğini açıkladı:



"Lue ciddi bir aday. Numune boyutunun ölçülmesinin zor olduğu fikrine katılmıyorum. Unutmayın ki, 2016 sezonunun ortasında David Blatt'ten işi devralan, Cavaliers'ı vadedilen topraklara taşıyan ve Oakland'daki 7. maç galibiyetini almak için 3-1 geriden dönen Lue'ydu. Bu elbette LeBron James'i gerektiriyor, ama aynı zamanda koçluk cesaretini de gerektiriyor."



"Lue LeBron ile kazanarak, kendisiyle bir bağ kurmuştu. Asıl iş, takıma yerleştirilen parçalara bağlı olsa da, kendisi Harden ve Westbrook ile de aynı şeyi yapacak kadar tecrübeli. Lue'nun en iyi taktiksel çalışmaları, D'Antoni'nin zamanında Rockets'ın arka arkaya dört kez kısa devre yaptığı bir alan olan playofflarda gerçekleşmişti. Bir mülakat sırasında kendisini en iyi satabileceği stratejisi, birlikte çalışmış olduğu yıldız isimler olacak: LeBron, Kyrie Irving, Paul George, Kawhi Leonard. Bundan daha iyisi olamaz."



Rockets için çok sayıda playoff hayal kırıklığından sonra, serinin playoff başarısına ulaşmak için stratejisini yeniden kalibre etmesi gerekebilir.



Takımın genel menajeri Daryl Morey, ekibin ofisinde ön planda kalacağı için, Houston'ın yeni koç arayışına liderlik eden isim olacak.



