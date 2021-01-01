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Tyrese Maxey'nin evinde yangın çıktı!

Philadelphia 76ers point guardı Tyrese Maxey'nin New Jersey'deki evinde Cuma gecesi yangın çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers point guardı Tyrese Maxey'nin New Jersey'deki evinde Cuma gecesi yangın çıktığı bildirildi.

Saat 19.00 sularında meydana geldiği açıklanan yangın sonrası Maxey ve evindeki herkesin güvende olduğu ve herhangi bir yaralanma bildirilmediği, yangının nedeninin ise bilinmediği kaydedildi.

Sixers'ın ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için, Maxey ve ailesiyle birlikte çalıştığı söylendi.

Kentucky Üniversitesi çıkışlı olan Maxey, ikinci sezonunda güçlü gelişmeler kaydetmişti. Çaylak olarak maç başına 8.0 sayı ortalaması tutturduktan sonra, bu sezon maç başına 17.0 sayıyla takımda bu alanda üçüncü sırada yer alan genç oyuncu, aynı zamanda 4.6 asist ortalamasıyla takımda lider konumda.


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