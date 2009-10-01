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Tyreke Evans, NBA yolunda G League'e katılıyor

Serbest oyuncu Tyreke Evans'ın Milwaukee Bucks'ın G League takımı Wisconsin Herd'e katılacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Tyreke Evans'ın Milwaukee Bucks'ın G League takımı Wisconsin Herd'e katılacağı açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania, Evans'ın NBA'e geri dönüş yolunda böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

32 yaşındaki oyuncu, 2019'da ligin uyuşturucuyla mücadele kuralını ihlal ettiği için yaklaşık üç yıllık bir uzaklaştırma cezası aldıktan sonra, geçtiğimiz Şubat ayının ortasından bu yana herhangi bir takımla sözleşme imzalamaya hak kazanmıştı.

2018-19 sezonunda Indiana Pacers forması giyen Evans, maç başına 10.2 sayı, 2.9 ribaund ve 2.4 asistle oynamış ve üçlük çizgisi gerisinden %35.6 isabetle oynamıştı.

2009-10 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan Evans, kariyerinde Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans'ın bir üyesi olarak forma giydiği 10 sezonda 15.7 sayı, 4.8 asist, 4.6 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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