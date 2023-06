Tymoteusz Puchacz taraftarı heyecanlandırdı

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Trabzonspor 'da taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı geçen sezonun devre arasında Union Berlin'den kiralamıştı. Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluk kadrosunda yer alan Polonyalı sol bekin sosyal medyadan paylaştığı bir gönderinin altına "Come to Trabzonspor" yorumları yapmaya başladılar. 1.80 boyundaki savunmacının bu çağrıyı beğenmesi taraftarı heyecanlandırdı.Trabzonspor yönetimi önceliği ön hat ve orta saha olarak belirlediğinden şu an için oyuncuyla ilgili bir girişimde bulunmadı. Trabzonspor önümüzdeki günlerde bir karar değişikliği olmazsa bu transferi gerçekleştirmeyecek.Union Berlin'den, Panathinaikos'a kiralanan Polonyalı sol bek bu sezon Yunan ekibiyle 16 maça çıktı. Tymoteusz Puchacz bu karşılaşmalarda gol katkısı sağlayamadı.