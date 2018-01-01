TyLoo Majörü Kaçırabilir

"Halen TyLoo adına oynayıp oynamayacağım ya da TyLoo'nun majöre katılıp katılmayacağı belli değil. Defalarca oynamak istemediğimi, oyuncu değil, koç olduğumu belirttim. Neler olacağını hep beraber göreceğiz."





Temmuz ayından Kasım ayına kadar, Çin'in önde gelen CS:GO takımlarından TyLoo'nun takım koçu pozisyonunda yer alan ve geçtiğimiz ay Danimarkalı ekip Heroic'e transfer olan Luis "" Tadeu, TyLoo'nun ELEAGUE Boston Majörü'ne katılıp katılamayacağı hakkında açıklamada bulundu.Geçtiğimiz günlerde, TyLoo'nun önemli oyuncusu Hansel "" Ferdinand'ın turnuvanın düzenleneceği ülke olan A.B.D için vize alamaması üzerine, majörde peacemaker'ın TyLoo adına forma giymesi söz konusu olmuştu. Bunun nedeni ise Majör Elemeleri sırasında peacemaker'ın TyLoo'nun koçu olması ve turnuva için belirlenen 6 kişilik kadroda adının olmasıydı.Luis "" Tadeu, Twitter'dan yaptığı açıklamada aşağıdaki cümleleri kullandı:Luis "peacemaker" Tadeu daha sonra bu açıklamayı kendi hesabından sildi.ELEAGUE Boston Majörü 12-28 Ocak tarihleri arasında oynanacak.