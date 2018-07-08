Tyler Honeycutt neden öldü? Tyler Honeycutt kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Daha önce Anadolu Efes'te forma giyen ve hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme gelen Tyler Honeycutt bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Tyler Honeycutt neden öldü? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Anadolu Efes'in eski oyuncularından ABD'li Tyler Honeycutt'ın polisle çatışmaya girerek hayatını kaybetti.Amerikan basınından Mitch Lebe'nin haberine göre, Tyler Honeycutt, Kaliforniya'da polisle çatışmaya girdi. Kendi apartman dairesinde polise karşı barikat kuran ve çatışan Honeycutt sonrasında ise öldürüldü.Bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Birleşik Amerikalı forvet Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybetmesi üzerine, oyuncunun geçen sezon formasını giydiği Rusya'nın Khimki takımı bir açıklama yayınladı.Khimki Moskova Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiği doğrulanırken, "Tyler Honeycutt vefat etti. Oyuncunun menajeri sayın Aaron Mintz de Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Tyler'ın ailesi ve dostlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Tyler" denildi.Öte yandan EuroLeague organizasyonunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Honeycutt'ın sevenlerine başsağlığı diledi.27 yaşındaki Tyler Honeycutt, 15 Temmuz 1990 Kaliforniya doğumlu. 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes formasıda giyen Honeycutt NBA'da Sacremento King forması giydi. 2015 yılında Rus ekibi Khimki ile EUROCUP şampiyonluğu yaşayan Honeycutt halen Khimhki'de forma giyiyor…