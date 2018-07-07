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Tyler Honeycutt için "Öldü" iddiası

Kaliforniya'da polisle çatışmaya giren Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini öne sürüldü

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tyler Honeycutt için 'Öldü' iddiası
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07 Temmuz 2018 15:26
Anadolu Efes'in eski oyuncularından ABD'li Tyler Honeycutt'ın polisle çatışmaya girerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Amerikan basınından Mitch Lebe'nin haberine göre, Tyler Honeycutt, Kaliforniya'da polisle çatışmaya girdi. Kendi apartman dairesinde polise karşı barikat kuran ve çatışan Honeycutt sonrasında ise öldürüldü

Öte yandan ABC ise, Tyler Honeycutt'ın evinin korunmaya alındığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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