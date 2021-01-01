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Tyler Herro, yakın zamanda karantinaya girebilir!

Miami Heat guardı Tyler Herro'nun, bir ev arkadaşının KOVID-19 testinin pozitif çıktığını keşfettiğinden ötürü, karantinaya girmek zorunda olabileceği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro'nun, bir ev arkadaşının KOVID-19 testinin pozitif çıktığını keşfettiğinden ötürü, karantinaya girmek zorunda olabileceği söylendi.

ESPN, Herro'nun durumu hakkında şunları kaleme aldı:

"Miami Heat guardı Tyler Herro, Cumartesi gecesi Sacramento Kings'e karşı alınan 105-104'lük galibiyetten sonra, bir ev arkadaşının KOVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiğini açıkladı. Herro, bu haberi devre arasında aldığını ve olası maruziyet nedeniyle karantinaya alınması gerekip gerekmediğinden emin olmadığını söyledi."

Herro, Sacramento karşısında 15 sayı ve 3 asistle oynamıştı.

Heat, beş maçlık mağlubiyet serisini kırmayı başarmış olsa da, Herro önemli ölçüde zaman kaçırmak zorunda kalırsa, işler daha da kötüye gidebilir.


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