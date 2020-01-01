Tyler Herro çıldırdı, Heat seride 3-1 öne geçti!

Miami Heat, Doğu Konferansı final playoff serisinin 4. maçında Boston Celtics'i 112-109 mağlup ederek, seriyi 3-1'e getirdi.



Miami, başlangıçtan itibaren Boston'un yoğunluğuna ayak uydurmaya hazır görünüyordu ve ilk çeyreği 1 sayılık bir farkla, ilk yarıyı ise altı sayı farkla kapattı. Koç Brad Stevens'ın Boston kadrosu, son çeyreğe girmeden bu farkı tekrar bire indirdi. Celtics, bitime 8:51 kala kısa bir süre 85-84 öne geçmeyi bile başarsa da, Heat, 56.2 kala kapanması oldukça zor gözüken dokuz sayılık farkı, playoff rekorunu 37 sayıyla kıran çaylak Tyler Herro'nun performansından bolca yardım alarak kapatmayı başardı.



Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın birkaç üç sayılık isabetleri ile, Jimmy Butler'ın bir serbest atış isabeti bulup, Boston'un hemen ardından üç sayılık atış sokamadığı son saniyelerde, karşılaşma oldukça hareketli geçti.



TATUM, İKİNCİ YARIDA AÇILDI



Celtics'te Tatum, kötü bir ilk yarı performansından sonra, takımın ikinci yarıda öne geçtiği tüm 28 sayıyı atmasının yanı sıra, dokuz ribaund, dört asist, üç blok ve bir top çalma da kaydetti. Jaylen Brown 21 sayı, dokuz ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Kemba Walker 20 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti. Gordon Hayward 14 sayı, yedi ribaund ve üç asist ile maçı tamamlarken, Marcus Smart 10 sayı ve 11 asist ile double-double yaptı.



Heat'te Jimmy Butler, 24 sayı ile Herro'dan sonra takımın en skorer ismi oldu ve istatistik kağıdına dokuz ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok da ekledi. Goran Dragic 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti. Bam Adebayo 20 sayı, 12 ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynadı.



İki takım, Cuma akşamı potansiyel bir seri sonu maçı olabilecek 5. maç için tekrar buluşacaklar.



