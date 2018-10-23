Tyler Ennis: 'O suratı görünce kırıldığını anladım'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde önceki gün oynanan Arel Üniversitesimaçında sol ayak ve kaval kemiği kırılan sarı lacivertlilerin Kanadalı yıldızı Tyler Ennis yaşadıklarını ameliyata girmeden önce arkadaşlarıyla paylaştı.Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Büyükçekmece'nin oyuncusu Malcolm Armstead'a takılarak yere düşen 24 yaşındaki Tyler Ennis, ayağında çok şiddetli bir acı hissettiğini ancak kırıldığını kesinlikle anlamadığını belirtti.Tyler'ın, "O sırada bizim bench'te oturan takım arkadaşım Joffrey Lauvergne'i gördüm. İki eliyle kafasını tutmuş, bana doğru dehşet içinde bakıyordu. O an kötü bir şey olduğunu anladım.Karşılaşma, 98-69'luk skorla Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ardından yapılmak zorunda olan basın toplantısına katılan Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradoviç ve tüm takım, toplantının hemen ardından otobüse binip doğruca arkadaşları Tyler Ennis'e gitti. Yıldız oyuncunun hastanede çok duygulandığı ifade edildi.Fenerbahçe'nin büyük hedefler için kadrosuna kattığı NBA patentli Ennis, dün öğlen saatlerinde Ulus'taki LIV Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başarılı oyuncunun iyileşmesinin uzun sürebileceği ve parkelere dönüşünün yaklaşık 3 ayı bulabileceği öğrenildi.Ennis'in talihsiz sakatlığının ardından F.Bahçe'nin yeni bir transfer çalışmasına girişip girişmeyeceği ameliyat sonrası doktor raporlarına bakılarak karara bağlanacak. Obradoviç ve yönetici Semih Özsoy'un görüşmesi sonrası strateji netleşecek