Tyler Dorsey kararını verdi!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den kötü haber geldi.



Yunan basınında çıkan habere göre; Olympiakos'un sözleşme uzatma teklifi yaptığı ve Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katmak istediği ABD'li gard Tyler Dorsey, iki kulübe de kariyerine NBA'de devam edeceğini bildirdi.



Önceki günlerde NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile antrenmanlara çıkan Dorsey, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 11.4 sayı 1.7 asist ve 2.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.





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