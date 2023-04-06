Tyler Dorsey: 'Geldiğimden beri en iyi maçımdı'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncu Tyler Dorsey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Takıma geldiğinden beri en iyi maçı olduğunu söyleyen Dorsey, "Geldiğimden beri ayak bileklerimi en iyi hissettiğim maçtı. Geçen hafta neredeyse hissetmiyordum. Bileklerimin o haliyle oynadım. Yüzde 100 ile oynadım bugün. Katkı verebildiğim için mutluyum. Şimdi bu performansı devam ettirmeye çalışacağız. ÇOk önemli bir galibiyet. Kendi kaderimizi tayin edebiliriz. 1 galibiyet daha almak gerekiyor, o galibiyeti almak da kolay olmayacak." dedi.



Sakatlıkların kötü zamanda olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Kim varsa kadroda onlar öne çıktı. Sakatlıkları kontrol edemiyoruz. Playofflardan önce olması kötü oldu. Umarım yakın zamanda dönerler ve katkıda bulunurlar. Biz kim katkı verecekse onlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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