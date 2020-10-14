Beşiktaş'ta yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle lisansı çıkarılmayan isimler arasında yer alan Tyler Boyd'a, ülkesi ABD Ligi'nden teklif yağıyor...



Beşiktaş'ın Ocak ayına kadar kullanamayacağı tecrübeli kanat oyuncusuna, ABD Ligi'nden birçok takımın menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi'nin de Boyd'u elinden çıkarmaya olumlu baktığı ve önerileri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.







