Tyler Boyd'un yeni takımı Rizespor

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği isimlerden Tyler Boyd, Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralandı.



Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Karadeniz ekibi, Tyler Boyd'un bu sezonki maaşının 3'te birini ödeyerek sezon sonuna kadar kadrosunda katacak.



Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Boyd'un Beşiktaş ile 2023'e kadar kontratı var.



Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı. 2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.



