Sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ta yabancı sınırına takılan ve lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, Sivasspor'da performansını tekrar zirveye taşıdı.



Galatasaray'a karşı attığı golle takımına deplasmanda 1 puan kazandıran Tyler Boyd, Göztepe karşısında da 2 gol bularak son 3 maçtaki gol sayısını 3'e yükseltti. Boyd ayrıca kariyerinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 2 gol birden attı.



Sivaspor'a kiralandıktan sonra ilk kez ligin 23. haftasında maça çıkan Boyd, ardından her maçta süre aldı. Son 4 haftada ilk 11'e giren Tyler Boyd, Rıza Çalımbay'ın güveninin de karşılığını performansıyla verdi.



Kiralandığı Ankaragücü'nde gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro bonservisle aldığı 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı, siyah beyazlı kulüpte oynadığı 34 maçta 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.



