Tyler Boyd: 'Sivasspor'da patlama yapacağım'

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, Sivas'a geldi.Kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ve As Başkan Faruk Taşseten ile tanışan Tyler Boyd, daha sonra takımla bir araya geldi.Başkan Mecnun Otyakmaz, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bu güne kadar sürdü.." ifadelerini kullandı.Tyler Boyd ise, Demir Grup Sivasspor ile tekrar patlama yapacağına inandığını belirterek, "" şeklinde konuştu.Boyd, kırmızı beyazlı ekibimizde 99 numaralı formayı giyecek.