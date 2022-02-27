Tyler Boyd: 'Oyunun karşılığı puan alamamak değildi'

Çaykur Rizesporlu Tyler Boyd, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili konuşan Tyler Boyd "Oynadığımız futboldan dolayı tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu futbolun karşılığı hiç puan alamamak olmamalıydı." dedi.



Tyler Boyd ayrıca "Sergilediğimiz futbolu, bundan sonraki maçlarda da sergilersek tüm maçları kazanırız. Defansta sağlam durduk, hücumda iyiydik." ifadelerini kullandı.





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