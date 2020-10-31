Tyler Boyd, Ocak'ı bekliyor

Kara Kartal'ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiralaması sonrasında takımdaki dengeler bozulmuştu.14 kişilik yabancı oyuncu listesi için Jeremain Lens, İsimat Mirin ve Douglas'a ek olarak bir ismi daha dışarıda tutması gereken Beşiktaş'ta, o kurban Tyler Boyd olmuştu.Liste dışı olmasına rağmen takımla çalışmalara devam eden Boyd, formunu koruyup Ocak ayında takıma geri dönmek istiyor.