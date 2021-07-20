Tyler Boyd için teklif bekleniyor

Beşiktaş'ta durumu merak edilen isimlerden biri de Boyd. Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Tyler Boyd için teklif bekleniyor
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20 Temmuz 2021 10:05
Beşiktaş'ta durumu merak edilen isimlerden biri de Tyler Boyd...

Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor. Sivas'ın yeniden kiralamak istediği Boyd için kolaylık gösterilecek.

Boyd'un Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.  


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