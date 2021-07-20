Beşiktaş'ta durumu merak edilen isimlerden biri de Tyler Boyd...
Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor. Sivas'ın yeniden kiralamak istediği Boyd için kolaylık gösterilecek.
Boyd'un Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor. Sivas'ın yeniden kiralamak istediği Boyd için kolaylık gösterilecek.
Boyd'un Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.